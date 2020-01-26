Чалов и Семёнов чаще всех в РПЛ проверялись РУСАДА на допинг в 2019 году

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов и защитник «Ахмата» Андрей Семёнов стали самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) игроками Российской Премьер-Лиги в 2019 году, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.
С сентября по декабрь 2019 года эти футболисты трижды проходили проверку на допинг. Чалов проходил тестирование в январе, июне и июле, Семёнов — дважды в марте и один раз в мае. Годом ранее Чалов проходил проверку на допинг четыре раза, Семёнов — шесть.
По два раза проверку РУСАДА в 2019 году проходили Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов (оба — ЦСКА), Юрий Газинский, Дмитрий Скопинцев и Магомед-Шапи Сулейманов (все — «Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Хызыр Аппаев и Георгий Мелкадзе (оба — ФК «Тамбов»), Роман Ерёменко, Алексей Ионов и Александр Зуев (все — ФК «Ростов»), Аяз Гулиев («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Ярослав Ракицкий («Зенит») и Вячеслав Грулев («Динамо»).
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