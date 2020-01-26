«Манчестер Юнайтед» всё ещё надеется купить Б. Фернандеша в январе

Руководство «Манчестер Юнайтед» всё ещё надеется приобрести полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша до закрытия зимнего трансферного окна. «Красные дьяволы» планируют продолжить переговоры в ближайшее время, сообщает The Sun.

В обсуждении сделки принимает участие агент Жорже Мендеш. В последнее время отношения между ним и «Манчестер Юнайтед» ухудшились. Несмотря на это, английский клуб надеется договориться с португальцем о снижении суммы комиссии с трансфера.

Ранее «Манчестер Юнайтед» остановил переговоры о покупке Фернандеша из-за требований «Спортинга», который хочет выручить с продажи игрока € 80 млн. Последнее предложение манкуниацев составило € 60,5 млн (€ 50 млн + € 10,5 млн в виде бонусов).

В нынешнем сезоне Бруну забил 15 мячей и отдал 14 результативных передач в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне.