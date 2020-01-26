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«Монако» намерен приобрести Акунью, которым интересовался «Зенит»

«Монако» намерен приобрести Акунью, которым интересовался «Зенит»
Футбол / Франция 0

«Монако» заинтересован в услугах защитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акуньи, сообщает A Bola.

По информации источника, переговоры о трансфере 28-летнего аргентинского футболиста находятся в активной стадии. Отмечается, что переход Акуньи в «Монако» может состояться в зимнее трансферное окно.

Напомним, летом 2019 года на Акунью всерьёз претендовал петербургский «Зенит». Однако клубы не договорились о трансфере, поскольку португальцы оценивали аргентинца в € 20 млн.

В текущем сезоне Акунья принял участие в 24 матчах на клубном уровне. На его счету два забитых мяча и одна результативная передача. Контракт аргентинского защитника со «Спортингом» рассчитан до лета 2023 года. В составе сборной Аргентины футболист провёл 27 матчей.

«Наполи» предложил за Акунью € 15 млн. «Зенит» был готов заплатить за него € 16+4 млн
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