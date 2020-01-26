«Сарри — горбатый ублюдок». Баннер болельщиков «Наполи» перед матчем с «Ювентусом»

Фанаты «Наполи» разместили оскорбительный баннер о главном тренере «Ювентуса» Маурицио Сарри перед домашним стадионом в преддверии матча команд в 21-м туре итальянской Серии А.

«Сарри — горбатый ублюдок. Ты много говорил о «Ювентусе», а затем снял штаны», — написано на полотне.

Фото доступно на странице Le Bombe di Vlad в «Твиттере».

Напомним, Сарри возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018 год, после чего продолжил тренерскую карьеру в «Челси». Спустя один сезон 61-летний специалист подписал контракт с «Ювентусом».

Матч «Наполи» — «Ювентус» состоится в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» сегодня, 26 января, начало — в 22:45 мск.

«Ювентус», набрав 51 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Наполи» (24) занимает 13-е место.