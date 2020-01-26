Гендиректор «Интера»: надеемся как можно скорее заключить сделку о трансфере Эриксена

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, как проходят переговоры о покупке полузащитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена.

«Ничего не собираемся скрывать. Вы знаете, мы уже давно ведём переговоры с «Тоттенхэмом». Контракт Эриксена рассчитан до 30 июня, поэтому сейчас речь идёт только о правах на шесть месяцев.

Мы настроены оптимистично. Надеемся как можно скорее заключить сделку, учитывая, что трансферное окно закрывается уже в пятницу», — приводит слова Маротты Football Italia со ссылкой на DAZN.

В нынешнем сезоне Кристиан забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса в 20 матчах английской Премьер-лиги. Ещё 1 гол и 1 результативную передачу датчанин записал в актив в 5 встречах Лиги чемпионов.