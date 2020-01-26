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Экс-хавбек «Милана» Ночерино завершил игровую карьеру и стал тренером в академии клуба MLS

Экс-хавбек «Милана» Ночерино завершил игровую карьеру и стал тренером в академии клуба MLS
Футбол / Италия 0

Бывший полузащитник «Милана» и сборной Италии Антонио Ночерино завершил профессиональную карьеру, сообщается на официальном сайте «Орландо Сити».

34-летний итальянец вернулся в клуб MLS, в составе которого выступал ранее, и возглавил команду «Орландо Сити» U15. Ночерино будет выполнять и роль ассистента тренера в команде U17.

Последним клубом Ночерино был «Беневенто», выступающий в итальянской Серии В. Итальянский хавбек выступал в составе таких клубов, как «Дженоа», «Ювентус», «Палермо», «Милан», «Вест Хэм Юнайтед», «Торино», «Парма», и в других командах. В сборной Италии на счету Ночерино 15 матчей.

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