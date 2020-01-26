Экс-хавбек «Милана» Ночерино завершил игровую карьеру и стал тренером в академии клуба MLS

Бывший полузащитник «Милана» и сборной Италии Антонио Ночерино завершил профессиональную карьеру, сообщается на официальном сайте «Орландо Сити».



34-летний итальянец вернулся в клуб MLS, в составе которого выступал ранее, и возглавил команду «Орландо Сити» U15. Ночерино будет выполнять и роль ассистента тренера в команде U17.



Последним клубом Ночерино был «Беневенто», выступающий в итальянской Серии В. Итальянский хавбек выступал в составе таких клубов, как «Дженоа», «Ювентус», «Палермо», «Милан», «Вест Хэм Юнайтед», «Торино», «Парма», и в других командах. В сборной Италии на счету Ночерино 15 матчей.