Экс-хавбек «Милана» Ночерино завершил игровую карьеру и стал тренером в академии клуба MLS
Бывший полузащитник «Милана» и сборной Италии Антонио Ночерино завершил профессиональную карьеру, сообщается на официальном сайте «Орландо Сити».
34-летний итальянец вернулся в клуб MLS, в составе которого выступал ранее, и возглавил команду «Орландо Сити» U15. Ночерино будет выполнять и роль ассистента тренера в команде U17.
Последним клубом Ночерино был «Беневенто», выступающий в итальянской Серии В. Итальянский хавбек выступал в составе таких клубов, как «Дженоа», «Ювентус», «Палермо», «Милан», «Вест Хэм Юнайтед», «Торино», «Парма», и в других командах. В сборной Италии на счету Ночерино 15 матчей.
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