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Сарри: если болельщики «Наполи» будут глумиться надо мной, посчитаю это проявлением любви

Сарри: если болельщики «Наполи» будут глумиться надо мной, посчитаю это проявлением любви
Футбол / Италия 0

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурцио Сарри дал комментарий в преддверии выездного матча 21-го тура итальянской Серии А с «Наполи», который он возглавлял с 2015 по 2018 год.

«Это особенный матч. Но мы не должны тратить слишком много сил на личные проблемы. Нужно сосредоточиться на командных целях.

Нам предстоит провести очень важную встречу. Если болельщики «Наполи» будут глумиться надо мной, посчитаю это проявлением любви. Они были несправедливы по отношению к Гонсало Игуаину.

Если Игуаин сыграет с «Наполи» или не выйдет на поле, это будет только тактическим решением, не имеющим ничего общего с атмосферой», — приводит слова специалиста Goal.

Матч «Наполи» — «Ювентус» состоится в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» сегодня, 26 января, начало — в 22:45 мск.

«Сарри — горбатый ублюдок». Баннер болельщиков «Наполи» перед матчем с «Ювентусом»
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