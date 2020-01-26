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Хавбек «Марселя» Сансон прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита»

Хавбек «Марселя» Сансон прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Марселя» Морган Сансон прокомментировал интерес со стороны «Зенита». Ранее сообщалось, что 25-летний хавбек стал одной из главных трансферных целей петербургского клуба.

«Нет никаких сомнений, что я останусь здесь до конца сезона. Это вы, журналисты, говорите, что есть интерес, предложения. Мы все хотим остаться в „Марселе“, мы верим в этот проект. Собираемся получить в конце сезона то, чего хотим, — квалификацию в Лигу чемпионов», — приводит слова Сансона RMC Sport.

В этом сезоне Сансон принял участие в 20 матчах чемпионата Франции. На счету 25-летнего хавбека 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт полузащитника с «Марселем» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 28 млн. На его счету 10 матчей и 2 забитых мяча в составе молодёжной сборной Франции.

Хавбек «Марселя» Сансон стал одной из главных трансферных целей «Зенита»
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