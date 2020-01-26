«Атлетико» на своём поле не сумел обыграть аутсайдера чемпионата Испании

В матче 21-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» принимал «Леганес». Встреча состоялась в Мадриде не стадионе «Ванда Метрополитано» и завершился со счётом 0:0.

«Атлетико» потерял очки в чемпионате Испании во второй раз подряд. В предыдущем туре команда Диего Симеоне на выезде проиграла «Эйбару» (0:2). Серия «Леганеса» без побед в Примере достигла трёх встреч. Ранее подопечные Хавьера Агирре дома потерпели поражение в матче с «Хетафе» (0:3) и в гостях сыграли вничью с «Вальядолидом» (2:2).

«Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице испанского первенства. В активе «матрасников» 36 очков. «Леганес» (15) — на предпоследнем, 19-м месте.

Календарь Примеры сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».