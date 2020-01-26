«Атлетико» на своём поле не сумел обыграть аутсайдера чемпионата Испании
В матче 21-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» принимал «Леганес». Встреча состоялась в Мадриде не стадионе «Ванда Метрополитано» и завершился со счётом 0:0.
«Атлетико» потерял очки в чемпионате Испании во второй раз подряд. В предыдущем туре команда Диего Симеоне на выезде проиграла «Эйбару» (0:2). Серия «Леганеса» без побед в Примере достигла трёх встреч. Ранее подопечные Хавьера Агирре дома потерпели поражение в матче с «Хетафе» (0:3) и в гостях сыграли вничью с «Вальядолидом» (2:2).
«Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице испанского первенства. В активе «матрасников» 36 очков. «Леганес» (15) — на предпоследнем, 19-м месте.
Календарь Примеры сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
Испания - Примера. 21-й тур
26 января 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 0
Леганес
Леганес
Удаления: нет / Куэльяр – 90+3'
Симеоне взял на себя ответственность после вылета из Кубка Испании
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