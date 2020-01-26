«Интер» в третий раз подряд сыграл вничью в чемпионате Италии, поделив очки с «Кальяри»
В матче 21-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» принимал «Кальяри». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, отправивший мяч в ворота соперника на 29-й минуте после передачи защитника Эшли Янга. В конце второго тайма хавбек «Кальяри» Раджа Найнгголан сравнял счёт с паса полузащитника Жоао Педро.
Для «Интера» эта ничья стала третьей подряд в чемпионате Италии. Серия «Кальяри» без побед достигла семи матчей.
«Интер», набрав 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице Серии А, «Кальяри» (31) — шестое. Отставание миланской команды от «Ювентуса», у которого есть встреча в запасе, составляет три очка.
Италия - Серия А. 21-й тур
26 января 2020, воскресенье. 14:30 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 1
Кальяри
Кальяри
1:0 Мартинес – 29' 1:1 Найнгголан – 78'
Удаления: Мартинес – 90+4' / нет
Конте — журналистам: вы ведёте себя так, будто мы скупили половину «Реала»
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