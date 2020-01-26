«Интер» в третий раз подряд сыграл вничью в чемпионате Италии, поделив очки с «Кальяри»

В матче 21-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» принимал «Кальяри». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, отправивший мяч в ворота соперника на 29-й минуте после передачи защитника Эшли Янга. В конце второго тайма хавбек «Кальяри» Раджа Найнгголан сравнял счёт с паса полузащитника Жоао Педро.

Для «Интера» эта ничья стала третьей подряд в чемпионате Италии. Серия «Кальяри» без побед достигла семи матчей.

«Интер», набрав 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице Серии А, «Кальяри» (31) — шестое. Отставание миланской команды от «Ювентуса», у которого есть встреча в запасе, составляет три очка.