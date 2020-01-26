«Договорились же ниже пояса не стрелять!» Слуцкий и игроки «Рубина» сыграли в пейнтбол

Футболисты казанского «Рубина» и главный тренер команды Леонид Слуцкий сыграли в пейнтбол на учебно-тренировочном сборе в Турции.
В командном мероприятии также поучаствовал спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский. Следующий сбор «Рубина» пройдёт с 29 января по 9 февраля в Белеке.
Видео можно посмотреть в YouTube-канале «Рубина».
48-летний Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря 2019 года, подписав с казанским клубом контракт на пять лет.
«Рубин», набрав 19 очков в 19 матчах, находится в зоне переходных матчей и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч казанцы проведут 1 марта на выезде с «Тамбовом».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
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