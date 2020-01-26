«Атлетико» повторил антирекорд клуба по количеству голов в 21 туре
В матче 21-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Леганесом» со счётом 0:0.
Таким образом, «матрасники» повторили антирекорд клуба по количеству голов в 21 туре. На сегодня на счету команды 22 гола. Такую низкую результативность мадридцы показывали только в сезонах 2004/2005, 1981/1982 и 1979/1980.
«Атлетико», набрав 36 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Следующий матч мадридский клуб проведёт 1 февраля на выезде с «Реалом».
Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020
Календарь матчей чемпионата Испании сезона-2019/2020
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с английским «Ливерпулем». Матчи состоятся 18 февраля и 11 марта.
Облак: «Атлетико» создаёт моменты, но мяч не идёт в ворота
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