«Атлетико» повторил антирекорд клуба по количеству голов в 21 туре

В матче 21-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Леганесом» со счётом 0:0.

Таким образом, «матрасники» повторили антирекорд клуба по количеству голов в 21 туре. На сегодня на счету команды 22 гола. Такую низкую результативность мадридцы показывали только в сезонах 2004/2005, 1981/1982 и 1979/1980.

«Атлетико», набрав 36 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Следующий матч мадридский клуб проведёт 1 февраля на выезде с «Реалом».

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020

Календарь матчей чемпионата Испании сезона-2019/2020

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с английским «Ливерпулем». Матчи состоятся 18 февраля и 11 марта.