Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Атлетико» повторил антирекорд клуба по количеству голов в 21 туре

«Атлетико» повторил антирекорд клуба по количеству голов в 21 туре
Футбол / Испания 0

В матче 21-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Леганесом» со счётом 0:0.

Таким образом, «матрасники» повторили антирекорд клуба по количеству голов в 21 туре. На сегодня на счету команды 22 гола. Такую низкую результативность мадридцы показывали только в сезонах 2004/2005, 1981/1982 и 1979/1980.

«Атлетико», набрав 36 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Следующий матч мадридский клуб проведёт 1 февраля на выезде с «Реалом».

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020

Календарь матчей чемпионата Испании сезона-2019/2020

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с английским «Ливерпулем». Матчи состоятся 18 февраля и 11 марта.

Облак: «Атлетико» создаёт моменты, но мяч не идёт в ворота
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020