Тульский «Арсенал» сыграл вничью с сербской «Младостью» в товарищеском матче

Тульский «Арсенал» сыграл вничью в товарищеском матче с сербской «Младостью». Встреча проходила в турецком городе Белеке и завершилась со счётом 2:2.

Счёт в матче на 22-й минуте открыл полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачёв. На 38-й минуте в ворота сербской команды был назначен пенальти за фол на Валерии Громыко. 11-метровый удар реализовал Эванс Кангва. Однако после перерыва «Младость» сумела забить два мяча и избежать поражения. В её составе дублем отметился Милан Бойович.

Это был четвёртый матч для «Арсенала» на сборах в Турции. Ранее он обыграл азербайджанскую «Кешлю» (2:1) и румынский «Сепси» (1:0), а также сыграл вничью с польской «Короной» (1:1).

В турнирной таблице чемпионата России «Арсенал» занимает 6-е место. В активе тульской команды 25 очков после 19 туров.