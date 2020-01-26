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Гол Дембеле помог «Лиону» разгромить «Тулузу»

Гол Дембеле помог «Лиону» разгромить «Тулузу»
Футбол / Франция 0

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Лион» разгромил «Тулузу» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер». Обслуживал матч арбитр Антони Готье. Ему ассистировали судьи на линиях Микаэль Аннонье и Филипп Жеанн.

Счёт был открыт на 29-й минуте. Автором забитого мяча стал Максвелл Корне, которому ассистировал Уссем Ауа. В середине второго тайма лионцы увеличили преимущество, отличился Мусса Дембеле с передачи Фернандо Марсала. На 77-й минуте счёт до крупного довёл Карл Токо Экамби с паса Тьяго Мендеса.

«Лион», набрав 32 очка, поднялся на пятое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Тулуза» (12) — на 20-м месте.

Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2019/2020

Франция - Лига 1. 21-й тур
26 января 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
3 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Корне – 29'   2:0 Дембеле – 71'   3:0 Токо Экамби – 77'
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