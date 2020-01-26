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Гончаренко подвёл итоги первого сбора ЦСКА

Гончаренко подвёл итоги первого сбора ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги первого зимнего сбора команды, который проходил в Кампоаморе (Испания).

«Ребята здесь все уже знают работу, которую проделываем во время сборов. Они к ней готовы. Сначала, может быть, мы втягивались в работу, а после того как втянулись, мы достаточно качественно поработали над многими аспектами, не только над физической подготовкой. Атака, оборона, стандартные положения — всё вместе отработали и достаточно хорошо поработали. Какое-то движение вперёд в нашем понимании есть. Важно то, что в любом случае мы понимали, что эти подготовительные матчи — для чемпионата и в первую очередь для матча с „Уралом“, — сказал Гончаренко в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

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