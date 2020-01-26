«Хетафе» обыграл «Бетис» и обошёл «Атлетико» в Примере

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Хетафе» победил «Бетис» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Обслуживал матч арбитр Прието Иглесиас. Ему ассистировали судьи на линиях Айтор Вильяте Мартинес и Мигель Мартинес Мунуэра.

Единственный гол был забит в концовке встречи. На 89-й минуте автором забитого мяча стал нападающий Анхель Родригес, который реализовал пенальти.

«Хетафе», набрав 36 очков, опередил мадридский «Атлетико» и теперь занимает четвёртое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Бетис» (27) — на 12-м месте.

В следующем туре «Хетафе» на выезде сыграет с «Атлетиком». «Бетис» в гостях встретится с «Эйбаром». Матчи состоятся 2 февраля.