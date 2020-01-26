Гончаренко: у Чалова есть хорошая связка со Шкуриным
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что у форварда команды Фёдора Чалова образовалась связка с новичком Ильёй Шкуриным во время первого зимнего сбора, который команда проводила в Кампоаморе (Испания).
«Чалов достаточно хорошо поработал на сборе, у них хорошая связка со Шкуриным есть. Достаточно оптимистично смотрим на его работу и в целом на пару Чалов — Шкурин», — сказал Гончаренко в интервью YouTube-каналу ЦСКА.
ЦСКА, набрав 34 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах «армейцы» одержали 10 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.
Напомним, Шкурин перешёл в ЦСКА в начале января из «Динамо-Брест», который днём ранее подписал его у «Энергетика-БГУ».
Гончаренко подвёл итоги первого сбора ЦСКА
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