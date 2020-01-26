Гринвуд — самый молодой игрок «МЮ» с 1984 года, который забил 10 голов за сезон
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд отметился голом с пенальти в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Транмир Роверс» (6:0).
Таким образом, Гринвуд в возрасте 18 лет и 117 дней стал самым молодым игроком манкунианцев с 1984 года, который забил 10 голов за сезон во всех турнирах. Прежнее достижение принадлежало Норману Уайтсайду.
Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги (два — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей. Контракт футболиста с манкунианцами действует до лета 2023 года.
«Манчестер Юнайтед», набрав 34 очка в 24 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020
Сульшер считает, что Гринвуда могут взять на ЧЕ-2020 в составе сборной Англии
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