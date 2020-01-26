Сульшер: все хотят, чтобы «МЮ» потерпел неудачу, но это меня не беспокоит
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу своей команды в матче Кубка Англии с «Транмир Роверс» (6:0).
«Просто потрясающе, что все шесть голов забили разные игроки. Важно, чтобы это распространялось на всю команду, так как мы ненадолго потеряли Рашфорда. Два наших нападающих забили голы — это придаст уверенность всем.
Давление на меня? Я не понимаю, о чём вы говорите. Все хотят, чтобы мы потерпели неудачу, но это не беспокоит меня. Я рад победе, но не расслабляюсь. У нас впереди два больших матча", — приводит слова Сульшера ВВС.
«Манчестер Юнайтед», набрав 34 очка в 24 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020
Саутгейт может сменить Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»
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