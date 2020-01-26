Морено: «Барса» предложила за Бен-Йеддера € 80 млн? Начнём переговоры лишь с € 200 млн

Главный тренер «Монако» Роберт Морено прокомментировал информацию о том, что «Барселона» готова заплатить за форварда монегасков Виссама Бен-Йеддера € 80 млн.
«Я не слышал ничего подобного. Впервые слышу об этом от вас, журналистов. € 80 млн за Бен-Йеддера? Ну нет, это невозможно. Начинать переговоры по Бен-Йеддеру мы будем лишь с € 200 млн. Я ясно высказался? € 200 млн», — приводит слова Морено Le10sport.com.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила за Бен-Йеддера € 80 млн, однако это предложение каталонцев было отклонено монегасками.
В нынешнем сезоне Виссам в 23 матчах во всех турнирах на клубном уровне забил 15 мячей и отдал 9 результативных передач.
Бен-Йеддер выступает за монегасков с августа 2019 года. Контракт форварда рассчитан до 30 июня 2024 года.
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