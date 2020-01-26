«Ливерпуль» упустил победу над «Шрусбери» в матче Кубка Англии, выигрывая в два мяча
«Шрусбери Таун» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча проходила на стадионе «Монтгомери Вотерс Мидоу» в Шрусбери и завершилась со счётом 2:2.
На 15-й минуте красных вперёд вывел Кертис Джонс, результативную передачу которому отдал Педро Чиривелья. В начале второго тайма «Ливерпуль» забил второй гол. Мяч в ворота своей команды отправил полузащитник «Шрусбери Таун» Дональд Лав. Однако избежать поражения хозяевам помог форвард Джейсон Каммингс. На 65-й минуте он реализовал 11-метровый удар, а ещё через 10 минут отметился забитым мячом после передачи Шона Уолли.
Участник 1/8 финала Кубка Англии в этой паре будет определён в переигровке, которая состоится в начале февраля.
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