Агенты предложили «Челси» купить Пёнтека

Представители польского нападающего «Милана» Кшиштофа Пёнтека предложили своего клиента лондонскому «Челси», утверждает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в составе английского клуба Пёнтек может заменить французского форварда Оливье Жиру, который может перейти в «Интер». Ранее сообщалось, что поляк входит в сферу интересов «Тоттенхэм Хотспур».

Пёнтек перешёл в «Милан» в январе 2019 года из «Дженоа». Сумма трансфера составила € 38 млн. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 18 матчах чемпионата Италии (14 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей (три — с пенальти). Контракт игрока с итальянским клубом действует до лета 2023 года.