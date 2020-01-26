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Агенты предложили «Челси» купить Пёнтека

Агенты предложили «Челси» купить Пёнтека
Футбол / Англия 0

Представители польского нападающего «Милана» Кшиштофа Пёнтека предложили своего клиента лондонскому «Челси», утверждает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в составе английского клуба Пёнтек может заменить французского форварда Оливье Жиру, который может перейти в «Интер». Ранее сообщалось, что поляк входит в сферу интересов «Тоттенхэм Хотспур».

Пёнтек перешёл в «Милан» в январе 2019 года из «Дженоа». Сумма трансфера составила € 38 млн. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 18 матчах чемпионата Италии (14 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей (три — с пенальти). Контракт игрока с итальянским клубом действует до лета 2023 года.

«Милан» отказал в аренде Пёнтека «Тоттенхэму» и «Атлетико»
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