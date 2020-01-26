Малком: моя цель — войти в историю «Зенита»

Вингер «Зенита» Малком признался, что нацелился попасть в историю петербургского клуба.

«Мне очень комфортно в команде, ведь мы провели вместе довольно много времени. Пока не получается разговаривать со всеми из-за языкового барьера, но, несмотря на это, взаимопонимание у меня со всеми ребятами на очень высоком уровне. Надеюсь, что в первом официальном матче с „Локомотивом“ вы увидите меня на поле. Прямо сейчас моя цель — восстановиться на сто процентов, стать важным игроком для команды и войти в историю „Зенита“, — сказал Малком в интервью YouTube-каналу сине-бело-голубых.

Напомним, Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. Трансфер бразильского футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 40 млн. В составе сине-бело-голубых он сыграл всего 2 матча, результативными действиями не отметился.