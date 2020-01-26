Юран — фаворит на пост главного тренера «Химок»
Как стало известно «Чемпионату», фаворитом среди кандидатов на пост главного тренера «Химок» является Сергей Юран. В ближайшее время он может подписать контракт с клубом.
В должности наставника подмосковного клуба Юран может сменить Андрея Талалаева, который принял решение уйти в отставку из-за смены вектора развития команды. В 2008 году специалист уже тренировал «Химки».
50-летний Юран ранее также возглавлял «Алмаз», ставропольское «Динамо», «Диттон», ТФМК, «Шинник», «Локомотив» (Астана), «Симург», «Сибирь», «Балтику», «Мику» и «Зоркий».
«Химки», набрав 50 очков, занимают третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Следующий матч клуб из Подмосковья проведёт 9 марта на своём поле с «Томью».
Талалаев покинул «Химки». Клуб поменял вектор развития
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