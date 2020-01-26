Во Франции арестовали тренера юношеской команды за изнасилование подопечных

Во Франции был арестован тренер юношеской команды «Маньянвилль», которая выступает на любительском уровне, сообщает Le Parisien.

Согласно информации источника, наставнику предъявлены обвинения в изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальном нападении на нескольких из своих подопечных. Отмечается, что задержанный тренировал подростков в возрасте до 16 лет на протяжении многих лет и пользовался уважением в клубе. На сегодняшний день известно о пяти пострадавших от его рук. Инциденты датированы 2016 и 2017 годами. Сообщается, что футболисты его команды тепло относились к тренеру и часто бывали у него дома, также их видели в его гараже. Некоторые из игроков даже оставались ночевать у него дома.