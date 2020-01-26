Клопп: ничья — это тот минимум, который заслужил «Шрусбери»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничейный результат матча 1/16 финала Кубка Англии со «Шрусбери Таун» (2:2).

«Матчи выигрывать тяжело. У меня не хватит времени, чтобы рассказать, что не так было сегодня. Мы забили хороший гол, но у Адриана было много работы. Он действовал великолепно. Соперник убегал в контратаки, когда мы теряли мяч…

Благодаря своей расстановке они замедлили игру. Не было похоже, что «Ливерпуль» ведёт в счёте 2:0. Это больше походило на то, будто мы уступаем 1:2.

«Шрусбери Таун» заслуженно сыграл вничью с нами. Это был тот минимум, который они заслужили. Поздравляю их", — приводит слова Клоппа ВВС.

Переигровка матча «Ливерпуль» — «Шрусбери Таун» состоится на «Энфилде».