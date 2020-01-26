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Тренер «Шрусбери»: могли выиграть, но держу пари — парни хотели сыграть на «Энфилде»

Тренер «Шрусбери»: могли выиграть, но держу пари — парни хотели сыграть на «Энфилде»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Шрусбери Таун» Сэм Рикеттс прокомментировал ничью в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Ливерпулем».

«Поездка на „Энфилд“ — это фантастика. Я сказал игрокам: вы могли бы выиграть, но держу пари, что вы все хотели отправиться на „Энфилд“, не так ли? Это здорово для болельщиков, президента клуба. Эта поездка может привести новых игроков в команду или помочь улучшить условия, что принесёт долгосрочную пользу клубу.

Когда наш президент взял клуб на себя 24 года назад, у нас был долг в £ 1 млн, мы теряли пару сотен тысяч в год — теперь же у нас есть своя земля, тренировочная база. Теперь мы сможем заняться газоном на нашем стадионе и инвестировать средства в инфраструктуру. В долгосрочной перспективе мы сможем дать клубу больше возможностей для роста", — цитирует Рикеттса BBC.

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