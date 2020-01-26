Дембеле провёл первую тренировку с «Барселоной» после травмы

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле находится на заключительной стадии восстановления после рецидива травмы мышцы бедра правой ноги, сообщает AS.

Согласно информации источника, сегодня, 26 января, француз провёл часть утренней тренировки в основной группе. Из-за травмы футболист пропустил два месяца. Повреждение он получил в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 125 млн. В нынешнем сезоне 22-летний французский форвард принял участие в пяти матчах чемпионата Испании (три — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую и одну красную карточки.