Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дембеле провёл первую тренировку с «Барселоной» после травмы

Дембеле провёл первую тренировку с «Барселоной» после травмы
Футбол / Испания 0

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле находится на заключительной стадии восстановления после рецидива травмы мышцы бедра правой ноги, сообщает AS.

Согласно информации источника, сегодня, 26 января, француз провёл часть утренней тренировки в основной группе. Из-за травмы футболист пропустил два месяца. Повреждение он получил в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 125 млн. В нынешнем сезоне 22-летний французский форвард принял участие в пяти матчах чемпионата Испании (три — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую и одну красную карточки.

У. Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» после прохождения лечения в Катаре
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020