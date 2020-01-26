Дзюба выразил соболезнования в связи с гибелью Брайанта

Форвард «Зенита» Артём Дзюба выразил соболезнования в связи с гибелью легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лэйкерс» и сборной США Коби Брайанта.

«Коби Брайант… Мой любимый баскетболист… Легенда… Просто не верится… Навсегда в памяти», — написал Дзюба в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Артёма Дзюбы.

Брайант вместе с тремя спутниками и пилотом находился на своём частном вертолёте, который потерпел крушение. Спасатели подтвердили, что никто из тех, кто находился на борту, не выжил.

Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». У Брайанта осталось четверо детей — Джинна, Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».