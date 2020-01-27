Неймар набрал 100 очков в 75 матчах за «ПСЖ»

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отметился голом в матче 21-го тура чемпионата Франции с «Лиллем» (в данный момент счёт 0:1, идёт 2-й тайм).

Таким образом, Неймар добрался до отметки в 100 очков в составе парижского клуба. На счету форварда 65 голов и 35 результативных передач. Для этого бразильцу пришлось провести 100 матчей за парижан.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 222 млн и бразилец стал самым дорогим футболистом в истории. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 13 матчах чемпионата Франции (все — в основном составе), в которых стал автором 12 забитых мячей (четыре — с пенальти), а также отдал пять голевых передач.