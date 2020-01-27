Клопп: в переигровке со «Шрусбери» на поле выйдет молодёжь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что он не будет использовать основной состав в переигровке матча 4-го раунда Кубка Англии со «Шрусбери Таун».
«Наша ситуация следующая… Мы уже пару недель назад знали, что так будет. В апреле 2019 года мы получили письмо от АПЛ, где они просили нас уважать зимний перерыв, а не организовывать международные товарищеские матчи. Мы уважаем это.
Итак, я сказал парням две недели назад, что у нас будет зимний перерыв, а значит, нас не будет на переигровке. На поле выйдет молодёжный состав. Премьер-лига попросила нас уважать зимний перерыв. Это мы и сделаем. Если FA не уважает это, то мы не можем ничего изменить. Нас не будет там.
Меня также не будет на скамейке. Отвечать за матч будет тренер команды U23 Нил Критчли", — приводит слова Клоппа Goal со ссылкой на BBC.
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