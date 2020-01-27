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После гола «Лиллю» Неймар показал на пальцах «24». Под этим номером играл Брайант

После гола «Лиллю» Неймар показал на пальцах «24». Под этим номером играл Брайант
Футбол / Франция 0

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар почтил память легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который в воскресенье, 26 января, погиб в авиакатастрофе, прямо во время матча 21-го тура чемпионата Франции с «Лиллем».

На 52-й минуте бразилец, реализовав пенальти, оформил во встрече дубль. Празднуя гол, он показал на пальцах число 24. Под этим номером Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Фото можно посмотреть в «твиттере» Sport.es.

Брайант вместе с тремя спутниками и пилотом находился на своём частном вертолёте, который потерпел крушение. Спасатели подтвердили, что никто из тех, кто находился на борту, не выжил.

Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». У Брайанта осталось четверо детей — Джинна, Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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