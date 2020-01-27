Дубль Неймара принёс «ПСЖ» победу в матче с «Лиллем»

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Лилль» уступил «ПСЖ» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Вильнёв-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа». Обслуживал матч арбитр Амаури Делеру. Ему ассистировали Гийом Дебар и Жюльен Паселли.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 28-й минуте автором забитого мяча стал Неймар, которому ассистировал Марко Верратти. Парижский клуб увеличил разрыв в счёте на 52-й минуте, отличился Неймар с пенальти.

«Пари Сен-Жермен», набрав 52 очка, лидирует в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Лилль» (31) — на 7-м месте.

Турнирная таблица чемпионата Франции сезона-2019/2020

В 22-м туре «ПСЖ» на своём поле встретится с «Монпелье». Матч состоится 1 февраля.