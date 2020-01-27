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Дубль Неймара принёс «ПСЖ» победу в матче с «Лиллем»

Дубль Неймара принёс «ПСЖ» победу в матче с «Лиллем»
Футбол / Франция 0

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Лилль» уступил «ПСЖ» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Вильнёв-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа». Обслуживал матч арбитр Амаури Делеру. Ему ассистировали Гийом Дебар и Жюльен Паселли.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 28-й минуте автором забитого мяча стал Неймар, которому ассистировал Марко Верратти. Парижский клуб увеличил разрыв в счёте на 52-й минуте, отличился Неймар с пенальти.

«Пари Сен-Жермен», набрав 52 очка, лидирует в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Лилль» (31) — на 7-м месте.

Турнирная таблица чемпионата Франции сезона-2019/2020

В 22-м туре «ПСЖ» на своём поле встретится с «Монпелье». Матч состоится 1 февраля.

Франция - Лига 1. 21-й тур
26 января 2020, воскресенье. 23:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Неймар – 28'   0:2 Неймар – 52' (пен)
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