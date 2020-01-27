Неймар – о гибели Брайанта: это большая печаль для мира спорта

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который в воскресенье, 26 января, погиб в авиакатастрофе, прямо во время матча 21-го тура чемпионата Франции с «Лиллем» (2:0).
На 52-й минуте бразилец, реализовав пенальти, оформил во встрече дубль. Празднуя гол, он показал на пальцах число 24. Под этим номером Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
«В перерыве я решил посмотреть сообщения в социальных сетях и увидел, что Коби погиб. Это большая печаль для мира спорта и для всех нас, не только для поклонников баскетбола, он сделал очень много для спорта в целом. Я знал его, и сделал это празднование, что отдать ему должное», — приводит слова Неймара Goal.com со ссылкой на Canal+.
Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
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