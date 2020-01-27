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Месси отреагировал на гибель Брайанта в авиакатастрофе

Месси отреагировал на гибель Брайанта в авиакатастрофе
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал гибель легендарного баскетболиста Коби Брайанта в авиакатастрофе.

«У меня нет слов. Вся моя любовь к семье и друзьям Коби. Было приятно встретиться и провести время вместе с ним. Нас покинул настоящий гений», — написал аргентинский форвард в «инстаграме».

Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё три человека погибли сегодня утром по местному времени в результате крушения вертолёта.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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