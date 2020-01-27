Сарри: рад, что помог «Наполи» избавиться от их текущих проблем

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением об игре 21-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (1:2).

«Я рад за ребят, потому что всегда буду любить их. Если мы и должны были проиграть, я думаю, пусть это произойдёт здесь, чтобы помочь «Наполи» избавиться от их текущих проблем. Конечно, я бы предпочёл, чтобы они побеждали на следующей неделе. «Наполи» представлял собой особый момент в моей жизни, и мне всегда приятно вернуться сюда.



Что касается игры, мы должны были чувствовать себя более мотивированными, чтобы оторваться от «Интера». Если мы чувствовали себя менее мотивированно, это означает, что мы слабы. Надеюсь, что это не так. Если это скажется на нас, пусть и неосознанно, значит, мы ещё не готовы», — приводит слова Сарри Goal со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Ювентус» располагается на первом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 51 очко. «Интер» занимает второе место и сократил отставание от туринцев до трёх очков.