АЕК Карреры прервал победную серию «Олимпиакоса», доигрывая матч в меньшинстве

В 21-м туре греческой Суперлиги АЕК принимал «Олимпиакос». Матч состоялся на стадионе «Олимпик» в Афинах и завершился со счётом 0:0.



Хозяевам пришлось доигрывать встречу в меньшинстве. На 87-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник Андре Симоеш.



«Олимпиакос», не сумев одолеть АЕК, прервал победную серию в Суперлиге, которая составляла четыре матча.



Напомним, пост главного тренера АЕКа занимает итальянский специалист Массимо Каррера, знакомый российским болельщикам по работе в московском «Спартаке» в период с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые завоевали титул чемпионов России и Суперкубок страны.



АЕК, набрав 38 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Греции. «Олимпиакос» (51) лидирует в первенстве. На второй строчке располагается ПАОК (49).