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АЕК Карреры прервал победную серию «Олимпиакоса», доигрывая матч в меньшинстве

АЕК Карреры прервал победную серию «Олимпиакоса», доигрывая матч в меньшинстве
Футбол / Прочие турниры 0

В 21-м туре греческой Суперлиги АЕК принимал «Олимпиакос». Матч состоялся на стадионе «Олимпик» в Афинах и завершился со счётом 0:0.

Хозяевам пришлось доигрывать встречу в меньшинстве. На 87-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник Андре Симоеш.

«Олимпиакос», не сумев одолеть АЕК, прервал победную серию в Суперлиге, которая составляла четыре матча.

Напомним, пост главного тренера АЕКа занимает итальянский специалист Массимо Каррера, знакомый российским болельщикам по работе в московском «Спартаке» в период с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые завоевали титул чемпионов России и Суперкубок страны.

АЕК, набрав 38 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Греции. «Олимпиакос» (51) лидирует в первенстве. На второй строчке располагается ПАОК (49).

Греция - Суперлига. Суперлига. 21-й тур
26 января 2020, воскресенье. 20:30 МСК
АЕК Афины
Афины
Окончен
0 : 0
Олимпиакос
Пирей
Удаления: Симоеш – 87' / нет
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