«Ювентус» не будет искать замену Джану в случае его ухода

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи сообщил прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника команды Эмре Джана.
«Эмре Джан — важный игрок для нас. Мы будем рады, если он останется, но если мы найдём вариант, который устроит всех заинтересованных в сделке, то он сможет сделать следующий шаг в своей карьере.
У него много поклонников по всей Европе, учитывая, что он является одним из лучших полузащитников на континенте, так что интерес к нему вполне естествен. Мы надеемся, что Эмре останется. Если же он уйдёт, то мы не будем искать ему замену», — приводит слова Паратичи Football Italia.
Ранее появилась информация, что дортмундская «Боруссия» близка к покупке немецкого футболиста.
Джан стал игроком «Ювентуса» летом 2018 года. К туринскому клубу немец присоединился из «Ливерпуля» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 8 матчах итальянской Серии А, не отметившись результативными действиями и получив 2 жёлтые карточки.
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