Роналдиньо сравнил форварда «Арсенала» с Роналдо

Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо поделился мнением о нападающем «Арсенала» Габриэле Мартинелли.
«Мы, бразильцы, очень рады за Мартинелли и его будущее. Иметь талант — одно, но совсем другое — в 18 лет иметь уверенность в себе.
Он напоминает мне Роналдо. В свой первый сезон в Европе он забил 30 голов, и люди думали: «Кто этот 18-летний бразильский парень?». Он хотел играть с мячом и бежал на соперников без какого-либо страха. И неважно, против каких команд и игроков он играл. И теперь я вижу подобное у Мартинелли.
Габриэл просто хочет быть с мячом и забивать голы. Роналдо стал лучшим в мире, и это также может стать целью Мартинелли», — приводит слова Роналдиньо Mirror.
В этом сезоне Габриэл Мартинелли забил 10 голов в 21 матче за лондонский «Арсенал» во всех соревнованиях.
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