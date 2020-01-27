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Вингер ПСВ Бергвейн близок к переходу в «Тоттенхэм»

Вингер ПСВ Бергвейн близок к переходу в «Тоттенхэм»
Футбол / Англия 0

«Тоттенхэм» близок к приобретению нападающего ПСВ из Эйндховен Стивена Бергвейна, сообщает The Athletic.

В лондонском клубе выразили уверенность, что им удастся закрыть сделку в течение текущей недели. Команда нуждается в нападающем в связи с травмой форварда Гарри Кейна. Стало известно, что англичанин рискует пропустить чемпионат Европы 2020 года.

Также ранее появилась информация, что 22-летний голландец не попал в заявку на последний матч команды в связи с нежеланием перейти в «Тоттенхэм».

Стивен Бергвейн принял участие в 16 матчах чемпионата Нидерландов в этом сезоне. Нападающий забил 5 голов и стал автором 10 результативных передач. ПСВ располагается на пятом месте в турнирной таблице лиги, набрав 36 очков в 20 турах.

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