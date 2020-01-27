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«Уходят все лучшие». Марадона отреагировал на гибель Коби Брайанта

«Уходят все лучшие». Марадона отреагировал на гибель Коби Брайанта
Футбол / Южная Америка 0

Бывший футболист сборной Аргентины, а ныне главный тренер «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона отреагировал на новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

«Уходят все лучшие. Я также выражаю сожаления в связи с гибелью его дочери и экипажа вертолёта. До встречи, легенда», — написал Марадона в своём «инстаграме».

Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё три человека погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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