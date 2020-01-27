У тренера «Краснодара» Мусаева родилась дочь
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев стал отцом, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
«Замечательное событие произошло в семье нашего наставника! У Мурада Мусаева родилась дочь!
Мы поздравляем Мурада Олеговича и его супругу Юлию с рождением дочери! Желаем маленькой принцессе и её маме крепкого здоровья! А папе – поскорее окунуться в приятные хлопоты воспитания!» — говорится в сообщении «быков».
Мусаев возглавляет «Краснодар» с 2018 года, а ранее работал в молодёжной команде и академии клуба. Под его руководством «быки» после 19 туров занимают второе место в турнирной таблице нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги, имея в активе 35 очков и на 10 очков отставая от лидера первенства – «Зенита».
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