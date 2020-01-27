Гвардиола нацелен на победу в трёх турнирах в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о текущем сезоне манкунианского клуба.

«В этом сезоне мы всегда были нацелены на победу в трёх турнирах. Мы также продолжим бороться за Премьер-лигу — эта цель не изменилась.

Мы полны решимости бороться за победу в каждом турнире. Следующий матч нам предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги. Это наш шанс выйти в финал и попытаться выиграть этот трофей. Надеюсь, что наши болельщики заполнят стадион в предстоящем с матче с «Юнайтед», — приводит слова Гвардиолы Mirror.

«Манчестер Сити» в этом сезоне располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 51 очко в 24 турах.