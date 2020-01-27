«Арсенал» и «Эвертон» намерены приобрести хавбека «Реала» Хамеса Родригеса

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Mail.
По информации источника, «Реал» рассматривает вариант с продажей игрока, контракт которого истекает в 2021 году, и готов принять предложение в размере € 42 млн. «Арсенал» и «Эвертон» хотят усилиться хавбеком сборной Колумбии в зимнее трансферное окно. «Ириски» ещё не делали предложение по игроку, а лондонский клуб предпочёл бы взять игрока в аренду.
В этом сезоне Хамес принял участие в 7 матчах за клуб в чемпионате Испании. На счету полузащитника 1 забитый мяч и 1 результативная передача. Контракт колумбийца с «Реалом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 40 млн. Два предыдущих сезона Хамес провёл в аренде в «Баварии», однако мюнхенский клуб отказался воспользоваться правом выкупа контракта хавбека за € 42 млн.
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