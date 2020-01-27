«Манчестер Юнайтед» может остаться без покупок в январе
«Манчестер Юнайтед» рискует не купить ни одного игрока в зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic.
По информации источника, английский клуб по-прежнему далёк от подписания полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша. Клубы всё ещё находятся в процессе обсуждения цены футболиста.
Манкунианцы также были заинтересованы в хавбеке «Вест Хэма» Деклане Райсе, но лондонский клуб завысил цену на игрока. Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» из-за несоответствия требований по зарплате, а также игрок в шаге от перехода в мадридский «Атлетико».
Сообщается, что по «МЮ» не видится каких-то надвигающихся сделок. И, несмотря на ведущиеся переговоры, вполне возможно, что клуб никого не подпишет в зимнее трансферное окно.
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