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Глушаков: в Грозном ходим в сауну. Попариться можно, но это всё же не русская баня

Глушаков: в Грозном ходим в сауну. Попариться можно, но это всё же не русская баня
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о жизни в Грозном после перехода в клуб летом прошлого года.

«Цены? Что-то, наверное, подешевле, чем в Москве, но и зарплаты тут поменьше, чем в мегаполисах. Но так ведь и в других городах. По Грозному передвигаюсь на такси – мы люди скромные, в булочную ездим на такси. Пробки здесь бывают, но с московским трафиком не сравнится.

Здесь есть сауна, в которую ходим и паримся, как обычно. Но это сауна, а не баня на дровах. Попариться можно, но это всё же не русская баня», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

После 19 туров «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны прямого вылета грозненскую команду отделяет одно очко. Лидером соревнований на текущий момент является «Зенит».

Глушаков в Грозном живёт рядом с улицей Путина, ходит по музеям и уже выучил лезгинку
Бывшему капитану «Спартака» исполнилось 33 года.
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