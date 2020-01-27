Глушаков: в Грозном ходим в сауну. Попариться можно, но это всё же не русская баня

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о жизни в Грозном после перехода в клуб летом прошлого года.
«Цены? Что-то, наверное, подешевле, чем в Москве, но и зарплаты тут поменьше, чем в мегаполисах. Но так ведь и в других городах. По Грозному передвигаюсь на такси – мы люди скромные, в булочную ездим на такси. Пробки здесь бывают, но с московским трафиком не сравнится.
Здесь есть сауна, в которую ходим и паримся, как обычно. Но это сауна, а не баня на дровах. Попариться можно, но это всё же не русская баня», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
После 19 туров «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны прямого вылета грозненскую команду отделяет одно очко. Лидером соревнований на текущий момент является «Зенит».
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