Глушаков: проспект Путина пересекается с проспектом Кадырова — красиво сделали

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков высказался о жизни в столице Чеченской Республики.



«Я живу рядом с улицей Путина. Проспект Путина пересекается с проспектом Кадырова – красиво сделали. Успел побывать в нескольких местных музеях: Музей Ахмата Кадырова и Национальный музей Чеченской республики. Видел кабинет Ахмата Кадырова, его вещи, награды. Ничего помпезного в его доме нет, простая рабочая обстановка», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.



Глушаков перешёл в «Ахмат» летом прошлого года из московского «Спартака». В нынешнем сезоне 33-летний хавбек принял участие в 14 матчах, отметившись 1 голом и получив 3 жёлтые карточки.



После 19 туров «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Глушаков в Грозном живёт рядом с улицей Путина, ходит по музеям и уже выучил лезгинку Бывшему капитану «Спартака» исполнилось 33 года.