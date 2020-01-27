Глушаков: проспект Путина пересекается с проспектом Кадырова — красиво сделали

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков высказался о жизни в столице Чеченской Республики.
«Я живу рядом с улицей Путина. Проспект Путина пересекается с проспектом Кадырова – красиво сделали. Успел побывать в нескольких местных музеях: Музей Ахмата Кадырова и Национальный музей Чеченской республики. Видел кабинет Ахмата Кадырова, его вещи, награды. Ничего помпезного в его доме нет, простая рабочая обстановка», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
Глушаков перешёл в «Ахмат» летом прошлого года из московского «Спартака». В нынешнем сезоне 33-летний хавбек принял участие в 14 матчах, отметившись 1 голом и получив 3 жёлтые карточки.
После 19 туров «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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