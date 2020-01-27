Сергей Юран возглавил «Химки»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов сообщил о подписании контракта с Сергеем Юраном.



«Подписали контракт с Сергеем Юраном. С этого момента он наш новый главный тренер, — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

50-летний Юран ранее возглавлял «Алмаз», ставропольское «Динамо», «Диттон», ТФМК, «Шинник», «Локомотив» (Астана), «Симург», «Сибирь», «Балтику», «Мику» и «Зоркий».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Химкам» не увеличили бюджет, в связи с чем клуб готов продать нескольких основных игроков.

«Химки» располагается на третьем месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Подмосковная команда набрала 50 очков в 25 турах чемпионата. Следующий матч клуб проведёт на своём поле с «Томью». Встреча состоится 9 марта.