А. Березуцкий: после завершения карьеры ассоциировал себя именно с ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал возвращение в клуб вместе с братом Василием. Экс-футболисты были назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам.
«Разлука с родным клубом получилась недолгой, чему я очень рад. Всё равно так или иначе даже после завершения карьеры ассоциировал себя именно с ПФК ЦСКА. Надеюсь, наши с Васей опыт и знания пойдут на пользу и помогут улучшить спортивную структуру. Впереди много работы, но мы берёмся за неё с большим желанием и интересом», — приводит слова Алексея пресс-служба ЦСКА.
Братья Березуцкие перешли в ЦСКА в 2001 году и защищали цвета клуба вплоть до завершения карьер в 2018 году. В роли тренеров Василий и Алексей работали в «Витессе», где с 2018 по 2019 год входили в штаб Леонида Слуцкого. После отставки специалиста они покинули клуб вслед за ним.
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