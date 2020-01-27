«Краснодар» сыграет с клубом из Уханя на втором сборе в Марбелье

«Краснодар» проведёт четыре контрольных матча на втором сборе в Испании, сообщает пресс-служба краснодарской команды в «Твиттере».

Второй сбор команды пройдёт с 30 января по 10 февраля в Марбелье. Первый матч «Краснодар» проведёт со шведским «Мальмё» 2 февраля. Во втором матче команда сразится с чешской «Викторией Пльзень» 7 февраля в первой половине дня. Во второй половине этого же дня клуб сыграет с норвежским «Мьёндаленом». Завершит сбор «Краснодар» с китайским клубом «Ухань Залл». Встреча состоится 10 февраля.

«Краснодар» набрал 35 очков в 19 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Краснодар» проведёт 1 марта. Соперником «быков» в домашней игре станет «Уфа».